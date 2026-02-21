A la cárcel hombres señalados de atracar a turistas en zonas exclusivas de Medellín

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres identificados como Juan Camilo González Soto, Julián Andrés Ríos Castaño y Henry Mora Guzmán, después de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Estos tres sujetos fueron judicializados por su presunta responsabilidad en tres hurtos a ciudadanos extranjeros registrados en Medellín. y de acuerdo con las investigaciones estos sucesos ocurrieron entre el 6 y el 23 de agosto del año pasado, en diferentes sectores de la capital antioqueña.

Además, en el reporte entregado por las autoridades, los procesados cometieron estos hechos delictivos en los exclusivos sectores de El Poblado y Laureles. despojando a las víctimas de su dinero y elementos de valor avaluados en más de 200 millones de pesos.

Uno de estos casos se presentó el 23 de agosto de 2025 en el sector El Tesoro, en el barrio El Poblado. Un ciudadano ecuatoriano y sus dos acompañantes, fueron abordados por los ladrones, quienes los intimidaron y les quitaron un bolso de alta gama, joyas y dinero en efectivo avaluados en 110 millones de pesos.



Tras un exhaustivo proceso de investigación, la policía judicial logró identificar y ubicar a los hoy detenidos, quienes vivían en el barrio Villa Hermosa, centro de la ciudad. En el proceso de allanamiento del inmueble, además de las capturas, se decomisaron 3 celulares, 4 relojes y 1 motocicleta.

En medio del proceso de sentencia, los tres procesados, González Soto, Ríos Castaño y Mora Guzmán no aceptaron los cargos que les imputó el juez por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Sin embargo, fueron enviados a un centro carcelario como medida preventiva.