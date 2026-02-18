En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A la cárcel dos extranjeros señalados de disparar contra adulto mayor durante robo en Medellín

A la cárcel dos extranjeros señalados de disparar contra adulto mayor durante robo en Medellín

La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad