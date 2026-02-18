A la cárcel dos extranjeros señalados de disparar contra adulto mayor durante robo en Medellín

Envían a la cárcel a dos extranjeros señalados de disparar contra un adulto mayor durante un hurto en Medellín. La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a los ciudadanos extranjeros Winder Alejandro Loor Hernández y Jhuander Gabriel Zumosa Torres, señalados de participar en un hurto ocurrido el pasado 11 de febrero en el centro de Medellín, en el que un adulto mayor resultó gravemente herido tras recibir un disparo.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los hechos ocurrieron cuando los presuntos responsables habrían intimidado con un arma traumática a un hombre que salía de una entidad crediticia. La víctima fue despojada de un maletín que contenía 30 millones de pesos y un computador portátil.

Según el ente acusador, durante la huida los procesados habrían accionado el arma con el propósito de evitar ser capturados. En ese momento, un adulto mayor de 68 años que transitaba por el sector resultó herido de gravedad. La persona lesionada fue alcanzada por el disparo en medio de la acción violenta.



La Fiscalía destacó que la rápida reacción de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía permitieron la captura de los sospechosos poco después del hecho. En el procedimiento también fueron incautadas una motocicleta, que presuntamente habría sido utilizada en el hurto, y el arma traumática con la que se habría cometido el ataque.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En el desarrollo de las labores investigativas, las autoridades también establecieron que Zumosa Torres tiene una notificación roja de Interpol por delitos relacionados con tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir agravada y financiación al terrorismo, conductas que habrían sido cometidas en Venezuela.

Publicidad

Ante esta situación, la Fiscalía notificó al país solicitante sobre la medida de aseguramiento dictada contra el extranjero, con el fin de avanzar en los procedimientos correspondientes. El proceso penal en Colombia continuará mientras se definen las responsabilidades de los investigados en los hechos ocurridos en la capital de Antioquia.