No solo pacientes con hemofilia; trasplantados también tienen barreras en el acceso a medicamentos

No solo pacientes con hemofilia; trasplantados también tienen barreras en el acceso a medicamentos

La Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos en diálogo con Blu Radio advierte que cerca de 14.000 personas trasplantadas tienen dificultades para recibir los medicamentos que evitan el rechazo de los órganos.

