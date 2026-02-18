En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Aparatoso accidente: motociclista perdió el control al transitar por vía destapada, cayó al vacío

Aparatoso accidente: motociclista perdió el control al transitar por vía destapada, cayó al vacío

Aunque muchos accidentes de motos se deben a imprudencias, en ocasiones una irregularidad del terreno es suficiente para provocarlos, como le ocurrió a un conductor en una vía destapada.

motociclista perdió el control mientras transitaba por una vía destapada.
Motociclista perdió el control mientras transitaba por una vía destapada.
Foto: acptura de video en X, @momentoviral.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad