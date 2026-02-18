Aparatoso accidente: motociclista perdió el control al transitar por vía destapada, cayó al vacío

Las motocicletas ofrecen una sensación de libertad difícil de igualar. Sin embargo, esa misma agilidad que permite sortear el tráfico o recorrer carreteras a grandes velocidades, lo que puede convertirse en un factor de riesgo.

En vías destapadas, por ejemplo, la combinación de polvo suelto, piedras, desniveles y curvas cerradas exige máxima concentración. Un pequeño error de cálculo, una frenada brusca o una aceleración mal dosificada pueden hacer que el conductor pierda el control de la moto en cuestión de segundos.

La mayoría de los accidentes de motociclistas ocurren debido a una imprudencia, pero no siempre es así, a veces basta una irregularidad en el terreno para desencadenar un accidente. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a un conductor cuando transitaba con su moto en una vía destapada.



La maniobra que llevó a un motociclista a caer al vacío

El trágico hecho ocurrió en la vía del condado de Zhenyuan, en la provincia de Yunnan, China, una carretera destapada en zona montañosa. Allí, se observa cómo dos motociclistas avanzan mientras un vehículo, desde atrás, graba la escena. El terreno luce polvoriento, con montículos de tierra a los costados y una curva hacia la izquierda más adelante.

Más adelante, ya más cerca de la curva, el motociclista que va atrás, quien viste chaqueta naranja y casco claro, parece perder estabilidad, luego de girar el manubrio para no chocar contra la otra moto.



Lo anterior, causa que la rueda delantera se aproxime peligrosamente al borde irregular de la vía hacía la montaña, donde hay acumulación de tierra suelta y un poco de desnivel.

Ahí comienza el momento crítico, la motocicleta se inclina bruscamente hacia el costado izquierdo y en una maniobra desesperada, el conductor gira peligrosamente el manubrio hacía la derecha, lo que causa que el peso y la inercia lo superan. La llanta delantera impacta contra el borde del talud del borde de la vía lo que provoca que la parte trasera se eleve.

En cuestión de segundos, la moto sale disparada quedando prácticamente en posición vertical, impulsada por el choque contra el montículo de tierra. El motociclista es proyectado hacia arriba mientras el vehículo pierde completamente el contacto estable con el suelo.

Publicidad

El conductor queda suspendido en el aire junto a la motocicleta, ambos sobrepasando el borde de la vía. La grabación muestra cómo termina cayendo hacia el vacío al costado de la carretera, en una zona de pendiente pronunciada.

Por ahora se desconoce cuál es el estado de salud del motociclista y qué tan profunda era la caída que sufrió tras salirse de la vía. El hecho muestra lo rápido que todo puede cambiar en una carretera destapada y lo importante que es manejar con máxima precaución en este tipo de terrenos.



Video del aparatoso accidente