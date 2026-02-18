¿Racismo contra Vinicius? 18 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 18 de febrero de 2026:
- Escándalo en el duelo entre Real Madrid y Benfica por nuevos incidentes racistas contra Vinicius Júnior.
- Independiente Medellín pegó primero: venció 1-0 a Liverpool Fútbol Club en la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores.
- Sigue la guillotina en el FPC: Hubert Bodhert dejó de ser técnico de Alianza Valledupar, el quinto en salir esta temporada.
- Se abre el debate por el nivel de Juan Fernando Quintero: ¿llega en plenitud a la Selección Colombia?
