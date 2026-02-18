Ni Lamine Yamal ni Vinicius, Luis Díaz fue nombrado el mejor extremo izquierdo del mundo

A mediados de 2025 llegó a Alemania el colombiano Luis Díaz tras su exitoso paso por el Liverpool de Inglaterra, que sin saber se terminó volviendo en el mejor momento de su carrera deportiva y grandes portales del mundo se lo reconocen cada fin de semana en donde sale como figura de su equipo.

Ahora, el colombiano llegó a lo más alto tras superar a Lamine Yamal y Vinicius Jr del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, que durante meses fueron nombrados los mejores extremos izquierdos del mundo, pero gracias a su tremenda temporada, el guajiro se posicionó como el mejor de todo.

Esto según el reconocido portal de Whoscored, que posicionó a Luis Díaz entre los 10 mejores jugadores del mundo y el mejor extremo de todos con una calificación de 7.7 gracias a su participación en ataque, tanto a la hora de hacer goles como de asistir con el Bayern Múnich. Portal que también resaltó a su compañero Harry Kane como el mejor en la actualidad, incluso, por encima de Kylian Mbappé.

Luis Díaz marcó triplete con el Bayern @FCBayern

Los impresionantes números de Luis Díaz en Alemania

En tan solo sietes meses, Díaz ha disputado 21 partidos con la camiseta del FC Bayern y en poco tiempo superó, por ejemplo, las estadísticas de sus compatriotas James Rodríguez y ‘Tren’ Valencia con la misma camiseta.



‘Lucho’ ha anotado un saldo de 32 goles y ha dado 19 asistencias, teniendo una alta participación en ataque en esta temporada en Alemania, una contribución del 16 % en cada resultado que han obtenido los dirigidos por el belga Vicent Kompany en esta temporada.

Además, el colombiano ya conquistó su primer título en el fútbol alemán cuando alzó la Supercopa, demostrando así sus habilidades en poco tiempo y el por qué había obtenido tanto cariño de los hinchas del Liverpool, que hasta canciones le alcanzaron a hacer durante su etapa en Merseyside.