En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Harry Kane llena de elogios a Luis Díaz: estas son las cualidades del colombiano según el británico

Harry Kane llena de elogios a Luis Díaz: estas son las cualidades del colombiano según el británico

El delantero inglés, referente del ataque del club bávaro, destacó públicamente cinco cualidades que hacen de ‘Lucho’ un jugador diferente en la temporada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad