Harry Kane llena de elogios a Luis Díaz: estas son las cualidades del colombiano según el británico

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el Bayern Múnich. El extremo guajiro venía en racha y, hasta la fecha anterior, sumaba tres partidos consecutivos marcando gol, consolidándose como pieza clave en el esquema ofensivo de Vincent Kompany. De hecho, su actuación ante el RB Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania fue determinante, tras volver a poner su nombre en el marcador, lo que desató elogios en el vestuario.

Uno de los que no dudó en elogiar al colombiano fue Harry Kane. El delantero inglés, referente del ataque del club bávaro, destacó públicamente cinco cualidades que hacen de ‘Lucho’ un jugador diferente en la temporada.



Harry Kane ‘enamorado’ del trabajo de Luis Díaz

En declaraciones, Kane señaló: “Jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento... Es obvio, últimamente ha recibido muchos elogios por los goles que ha marcado”. Más allá de los goles, el delantero británico puso sobre la mesa aspectos que no siempre reflejan las estadísticas.

Las cinco cualidades que resaltó fueron:



Gran persona.

Su forma de trabajar y entrenar.

Su comportamiento dentro y fuera del campo.

Muy peligroso para los defensas rivales.

Trabajo sin balón, presión alta y despliegue físico.

Luis Díaz, tras gol ante St. Pauli X: @FCBayern

Para Kane, el aporte de Díaz trasciende el gol. “Creo que en las bandas les causa muchos problemas a los laterales, pero también se mete en posiciones de gol”, explicó.



Las cualidades de Luis Díaz en el Bayern Múnich

El atacante inglés resaltó el compromiso colectivo del colombiano. “El trabajo que hace por el equipo, con y sin balón, es lo más importante; eso es lo que todos respetamos de él”, sentenció.



Según Kane, en el vestuario creen que ese equilibrio entre talento y sacrificio puede ser determinante para que el Bayern pelee títulos este año. Cabe recordar que el cuadro bávaro pelea la Bundesliga, avanzó en la Copa de Alemania y además aspira a consagrarse en la Champions League. Kane lo resumió así: “Si quieres llegar lejos en las competiciones, necesitas que todos contribuyan con goles en todo el campo”.



Luis Díaz vuelve a ser crucial con el Bayern Múnich

Este sábado el guajiro no puso su nombre en el marcador; sin embargo, su presencia sigue siendo clave para que el ataque del cuadro alemán se mantenga en la cima de la Bundesliga. Harry Kane marcó un doblete: el primero al 22’, desde el punto penal; luego, al 25’, Luis Díaz y su desequilibrio dejaron mal parado al Werder Bremen, para después dejarle servido el esférico a Kane, quien no dudó y marcó el segundo de la jornada.

Finalmente, Goretzka puso el tanto definitivo para el 3-0, una victoria que ubica al Bayern en el primer lugar de la Bundesliga con 57 unidades, a seis puntos de su perseguidor, el Borussia Dortmund.

