Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a su trayectoria basada en la transparencia y la confianza. Cada jornada, miles de jugadores revisan con expectativa los resultados oficiales, con la esperanza de acertar el número ganador y obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|13 febrero 2026
|7301 - 6
|Caribeña Día
|12 febrero 2026
|0683 - 4
|Caribeña Día
|11 febrero 2026
|7922 - 6
El sorteo Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron su número.
Esta puntualidad es uno de los aspectos más valorados, ya que facilita una verificación oportuna y fortalece la credibilidad del sorteo entre sus participantes.
El Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, lo que permite a cada persona elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia. Las principales formas de ganar son:
Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, dependiendo del valor apostado y la precisión del acierto.
Una de las razones de la popularidad de este chance es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para cobrar un premio del Caribeña Día, el ganador debe cumplir con ciertos requisitos básicos:
Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales:
Con un proceso claro, horarios definidos y reglas transparentes, Caribeña Día se mantiene como una de las opciones más confiables dentro del chance en Colombia, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades de ganar.