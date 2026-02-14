Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a su trayectoria basada en la transparencia y la confianza. Cada jornada, miles de jugadores revisan con expectativa los resultados oficiales, con la esperanza de acertar el número ganador y obtener un premio.



Número ganador del Caribeña Día hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 14 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1 Caribeña Día 5 febrero 2026 4609 - 0 Caribeña Día 4 febrero 2026 9148 - 3 Caribeña Día 3 febrero 2026 0964 - 7

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron su número.

Esta puntualidad es uno de los aspectos más valorados, ya que facilita una verificación oportuna y fortalece la credibilidad del sorteo entre sus participantes.



Cómo funciona el chance Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, lo que permite a cada persona elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia. Las principales formas de ganar son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, dependiendo del valor apostado y la precisión del acierto.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Una de las razones de la popularidad de este chance es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Caribeña Día, el ganador debe cumplir con ciertos requisitos básicos:



Presentar el tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Mostrar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria reciente. El pago se realiza por transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.

Con un proceso claro, horarios definidos y reglas transparentes, Caribeña Día se mantiene como una de las opciones más confiables dentro del chance en Colombia, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades de ganar.