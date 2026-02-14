Movistar aclara a usuarios qué les pasará tras la compra por parte de Millicom

Tigo y Movistar informaron a sus usuarios en Colombia sobre la integración de sus estructuras comerciales, una decisión que se adopta luego de obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes. La comunicación se realiza en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 94169 de 2025.

En el mensaje dirigido a los usuarios, Movistar de manera directa el alcance de esta integración. El comunicado señala textualmente:

"Tigo y Movistar informan a sus usuarios que han integrado sus estructuras comerciales, tras haber obtenido las aprobaciones regulatorias respectivas.

Por lo anterior, a partir de la fecha Movistar hace parte del grupo Millicom. El cambio anterior no afecta los servicios de los usuarios de MOVISTAR ni sus derechos bajo la legislación colombiana."

De acuerdo con lo informado, este cambio implica que Movistar pasa a formar parte del grupo Millicom, compañía que también opera la marca Tigo en el país. Las empresas precisan que la integración se limita al ámbito corporativo y no tiene efectos en la prestación de los servicios para los clientes.



Continuidad en servicios, pagos y atención al cliente tras la integración de Tigo y Movistar

El comunicado también aclara que los usuarios de Movistar continúan gestionando sus servicios de la misma manera. En ese sentido, se indica que:



"Continuarás gestionando tus servicios, pagos y canales de atención exactamente como lo haces hoy." Esto significa que los planes, tarifas, condiciones contractuales y derechos de los usuarios permanecen vigentes conforme a la normativa colombiana.

Comunicado oficial a usuarios de Movistar

Los servicios de telefonía móvil, internet y televisión no presentan modificaciones derivadas de esta integración comercial.

Desde el punto de vista regulatorio, la SIC mantiene la supervisión del proceso, con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de protección al consumidor y libre competencia.

Las compañías reiteran que los derechos de los usuarios se mantienen intactos y que los mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos continúan disponibles.

Tigo y Movistar recomiendan a sus usuarios consultar únicamente los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre servicios, facturación y atención al cliente. Cualquier novedad adicional relacionada con esta integración será comunicada de forma oportuna por los medios habituales.

La integración comercial entre Tigo y Movistar representa un cambio a nivel empresarial dentro del sector de telecomunicaciones en Colombia, sin generar alteraciones en la experiencia ni en las condiciones actuales de los usuarios de Movistar.