Tigo asumirá el control de Movistar: dicen qué pasará con clientes desde el 4 de febrero

El panorama de las telecomunicaciones en Colombia está a punto de transformarse radicalmente. Este miércoles 4 de febrero, se hará el anuncio oficial de un movimiento que redefinirá el mercado: Tigo asumirá el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en el país, consolidando una de las fusiones empresariales más ambiciosas de la última década.

Este movimiento no es solo un rumor de pasillo. Recientemente, se llevó a cabo una reunión interna de alto nivel donde se notificó formalmente a los empleados sobre el cambio de mando. Los encargados de dar la noticia fueron Alfonso Gómez, director de operaciones de la región, y Fabián Hernández, actual CEO de Telefónica Colombia, según reveló Camila Zuluaga en el Código Caracol.



El fin de una era y el inicio de una megacompañía

La integración implica cambios estructurales profundos. Fabián Hernández, quien ha liderado a Movistar con éxito en los últimos años, dejará su cargo como CEO de la operación local para asumir nuevas funciones estratégicas dentro de Telefónica a nivel continental.

Uno de los detalles más simbólicos de esta unión es el cambio físico de las sedes: los equipos de trabajo de Tigo trasladarán sus oficinas principales al edificio de Telefónica, que se convertirá en el centro neurálgico de la nueva entidad fusionada.

Tigo Une AFP

¿Por qué se da esta fusión ahora?

La consolidación es el resultado de una serie de movimientos financieros estratégicos que se han venido cocinando durante meses:



La salida de UNE: El Concejo de Medellín autorizó previamente la venta de la participación de UNE, permitiendo que Tigo tomara un control más ágil. La desinversión de Movistar: Telefónica ha buscado optimizar su capital en la región, encontrando en la fusión con Tigo (UNE) la fórmula perfecta para competir frente a gigantes como Claro. Reducción de competidores: Con esta integración, Colombia pasa de tener tres grandes operadores de red móvil a dos bloques principales, lo que plantea interrogantes sobre la dinámica de precios y cobertura.

Movistar Foto: Movistar

El papel del Gobierno Nacional y la venta de acciones

A pesar de que el acuerdo privado es un hecho, queda un último eslabón en la cadena: las acciones que aún posee el Estado colombiano. Según el decreto publicado el 30 de diciembre del año pasado, el Gobierno ha puesto precio a su participación.

Precio por acción: $772 pesos.

$772 pesos. Recaudo estimado: Se espera que la Nación reciba, como mínimo, 855 millones de pesos por su paquete accionario.

La gran incógnita que circula en los círculos políticos y económicos es el destino de estos recursos. ¿Se reinvertirán en infraestructura digital para cerrar la brecha en zonas rurales o entrarán a mitigar el déficit fiscal general?

¿Qué esperar para el usuario final?

Para los millones de usuarios de ambas compañías, el anuncio del 4 de febrero marcará el inicio de un proceso de transición. Se espera que la nueva marca unificada ofrezca una red 5G más robusta, aprovechando la infraestructura combinada de ambas empresas, y paquetes de servicios convergentes (hogar + móvil) mucho más agresivos.

La fusión Tigo-Movistar promete sacudir el tablero de las telecomunicaciones, obligando a los demás competidores a replantear sus estrategias en un mercado que, a partir del miércoles, será oficialmente más pequeño en número de jugadores, pero mucho más grande en escala.