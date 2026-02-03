Delincuentes vestidos de policías hurtaron $18 millones de una vivienda en Neiva

Seis delincuentes vistiendo prendas de uso exclusivo de la Sijín de la Policía Nacional llegaron hasta una vivienda de un comerciante del barrio Solo Verde en el oriente de Neiva y se alzaron con una suma de 18 millones de pesos aproximadamente, según informaron las autoridades.

En un video captado por un ciudadano del sector, los seis hombres luego de cometer el asalto al inmueble de inmediato huyen del lugar en un vehículo tipo camioneta color blanco, evidencia que ya está en poder del CTI de la Fiscalía para las respectivas investigaciones.

“Se conoce un caso de hurto en el barrio Solo Verde de la ciudad de Neiva, donde según información preliminar, seis hombres ingresan a una vivienda y hurtan $18.000.000. Según información ciudadana estas personas estarían usando prendas de uso privativo de la fuerza pública, lo cual facilitaría su actuar criminal”, indicó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Posteriormente a los hechos, al lugar se trasladaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quienes realizaron los actos urgentes y serán los encargados de liderar las investigaciones de este caso.



Entretanto, funcionarios de Policía Judicial han recaudado material probatorio y videos de cámaras de seguridad que funcionan en ese sector de la ciudad para proceso de verificación y poder identificar a los seis delincuentes responsables del millonario hurto.