Bogotá anuncia la venta del 9.4% del Grupo Energía para financiar infraestructura y movilidad

Bogotá anuncia la venta del 9.4% del Grupo Energía para financiar infraestructura y movilidad

La decisión de la Alcaldía de Bogotá se enmarca en el plan de desarrollo de la ciudad, buscando hacer a la capital más competitiva y productiva a través de obras estratégicas. Ortega explicó que recurrir a la venta de este activo es una medida financieramente responsable, dado que el costo de la deuda en Colombia es actualmente muy elevado, superando el 13.5%.

