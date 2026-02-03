Bogotá anuncia la venta del 9.4% del Grupo Energía para financiar infraestructura y movilidad

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá (GEB), anunció oficialmente la intención del Distrito de vender el 9.4 % del capital accionario de la compañía.

Esta operación, que se estima podría recaudar entre 2 y 2.5 billones de pesos (aproximadamente entre 600 y 700 millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio), tiene como objetivo primordial obtener recursos para proyectos críticos de movilidad e infraestructura en la ciudad.



Inversión en movilidad y eficiencia financiera

La decisión de la Alcaldía de Bogotá se enmarca en el plan de desarrollo de la ciudad, buscando hacer a la capital más competitiva y productiva a través de obras estratégicas. Ortega explicó que recurrir a la venta de este activo es una medida financieramente responsable, dado que el costo de la deuda en Colombia es actualmente muy elevado, superando el 13.5 %.

En lugar de endeudar a la ciudad a costos tan altos, se utiliza un activo que ha demostrado solidez y crecimiento constante.



Expansión hacia Wall Street y mercados internacionales

Uno de los puntos más destacados de la entrevista es la posibilidad de que la acción del GEB se liste en mercados internacionales. Ortega señaló que la Bolsa de Valores de Colombia carece del volumen de transacciones necesario para una operación de esta magnitud.

Por ello, se están evaluando opciones en Wall Street o Brasil, mercados que ofrecen la liquidez requerida para atraer a grandes inversionistas institucionales como BlackRock o Ashmore. Para esto, el grupo ya trabaja en ajustar su contabilidad a los estándares de Estados Unidos y cumplir con las regulaciones internacionales.



Garantía de control estatal y rentabilidad

A pesar de la venta, Ortega fue enfático en que el Distrito siempre mantendrá el control de la empresa, conservando una participación mínima del 51 %, tal como lo estipulan los acuerdos del Concejo.



El presidente del GEB defendió el modelo de gobierno corporativo estricto, asegurando que una gestión independiente y profesional ha permitido que la ciudad reciba hoy más dividendos en términos reales que en años anteriores, incluso con una participación accionaria menor.

