Estos son los asistentes a la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro ingresó a la Casa Blanca este martes, hacia las 10:55 de la mañana, en medio de una alta expectativa diplomática. El encuentro, que se desarrolla a puerta cerrada en el Ala Oeste, busca recomponer las relaciones bilaterales luego de varios meses marcados por ataques verbales y sanciones económicas que habían generado un distanciamiento entre ambos países.

El mandatario colombiano llegó a su primer encuentro oficial con el presidente Donald Trump a bordo de un vehículo blindado del Servicio Secreto, a pocos meses de finalizar su periodo presidencial.

A diferencia de los recibimientos ofrecidos a otros líderes de la región, como Nayib Bukele o Javier Milei, la llegada de Petro no contó con honores militares. Además, el pórtico del Ala Oeste permaneció vacío, ya que el mandatario republicano no salió a recibirlo personalmente.

Este recibimiento se produce en un contexto marcado por la revocatoria de la visa del presidente Petro y su reciente inclusión en la denominada Lista Clinton. El eje central de la reunión es el narcotráfico, con una Casa Blanca preocupada por los niveles de producción de cocaína, mientras que el presidente colombiano defiende su modelo de sustitución de cultivos.



Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios.



Me acompaña mi… pic.twitter.com/2r9j4Omo8P — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Según lo compartido en las redes sociales de la Presidencia de Colombia, en la reunión participan:

