Emergencia económica: Isagen pide suspender provisionalmente decreto de impuesto a sector de energía

Para la compañía, la aplicación de este decreto podría generar graves perjuicios para las empresas del sector eléctrico. Además, argumentan que la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez firmó el decreto cuando ya no estaba legalmente habilitada para ejercer ese cargo, lo que podría entenderse como un vicio de forma.

La empresa generadora de energía Isagen le pidió a la Corte Constitucional, concretamente al magistrado Vladímir Fernández, suspender de manera provisional los efectos del Decreto Legislativo 0044 expedido en el marco de la emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria.

El recurso fue presentado por el abogado Rafael Rincón Ordóñez, apoderado de Isagen, dentro del proceso de control automático de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional sobre ese decreto.

Según Isagen este decreto creó dos medidas extraordinarias: una “contribución parafiscal” equivalente al 2,5 % de las utilidades de las empresas generadoras de energía correspondientes a 2025, y un “aporte en especie” que obliga a los generadores hídricos a entregar el 12 % de la energía que vendan en la bolsa para subsidiar a empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos.



Para Isagen, estas disposiciones vulneran principios constitucionales y legales porque trasladan a las generadoras la carga de financiar empresas intervenidas por el Estado, sin que exista una relación directa con la supuesta emergencia económica invocada por el Gobierno.

Por otro lado, Isagen sostiene que la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, firmó el documento cuando ya no estaba legalmente habilitada para ejercer ese cargo, lo que constituiría un vicio formal de inconstitucionalidad.

Ahora será la Corte Constitucional la que decida si accede a la medida cautelar y si finalmente declara o no la constitucionalidad del polémico decreto.

El alto tribunal ya tomó decisiones sobre el decreto ‘madre’ con el que se convocó a la emergencia económica y el 1474 que cobraba los impuestos, ambos están suspendidos provisionalmente mientras los magistrados empiezan formalmente a discutir de fondo su legalidad.