Capturan a presunto integrante de las disidencias de las Farc en Algeciras, Huila

Se trata de alias ‘Potrillo’ encargado de guardar armas de fuego en un local de comercio que administraba en Algeciras.

