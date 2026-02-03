Capturan a presunto integrante de las disidencias de las Farc en Algeciras, Huila

Mediante varios meses de seguimiento, en un operativo desarrollado entre el Ejército y la Policía capturaron en zona rural del municipio de Algeciras, Huila, a un hombre identificado como Aldemar García Mosquera, alias ‘Potrillo’, señalado presuntamente de pertenecer a la red de apoyo del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc.

Según las investigaciones de las autoridades, esta persona utilizaba un establecimiento de comercio de su propiedad para guardar armas de fuego y suministrar información al grupo armado ilegal sobre los movimientos de la fuerza pública en esa zona del departamento.

“En un operativo realizado en la vereda La Campiña, del municipio de Algeciras, se logró la captura de un hombre señalado como presunto integrante de la red de apoyo del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. Esta persona, al parecer, estaba vinculada con este grupo armado para apoyar actividades delictivas entre esas el ocultamiento de armas y su fachada era un establecimiento denominado Los Potrillos de su propiedad”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía Huila.

En el operativo, los uniformados hallaron al interior de la vivienda un revólver calibre 38 milímetros, munición de diferentes calibres, un arma artesanal y dos armas traumáticas, con las que presuntamente realizaba actividades ilícitas en esa zona del municipio de Algeciras.



El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y, luego de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio, mientras avanzan las investigaciones.