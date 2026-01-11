A la cárcel integrante de disidencias de las Farc por participar en 19 homicidios en el Valle

A la cárcel fue enviado un integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, por su responsabilidad en el crimen de al menos 19 personas, hechos que ocurrieron en zonas rurales de municipios como Jamundí, Restrepo y Dagua, en el Valle del Cauca.

Se trata de Jair Valencia Solís, quien fue sentenciado a 22 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros delitos. Un juez dio a conocer uno de los casos en los que este hombre participó, el asesinato de seis personas al interior de un establecimiento público.

"Su responsabilidad es por arribar al lugar de los hechos, procedieron selectivamente a apuntar y disparar junto con otros integrantes que se identificaron con el nombre del grupo, disparar las siete armas de fuego, entre ellas de uso privativo de las fuerzas militares, causando heridas que produjeron la muerte a las seis víctimas allí identificadas como occisos. Sin embargo, previo a ejecutar a las víctimas, hicieron bajar el volumen de la música y selectivamente, e incluso pidiéndole a una de las víctimas que se arrodillara en el piso, procedieron a impactarlo en su frente.", dijo el juez.

Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

La investigación determinó que Valencia Solís participó en la ejecución de tres homicidios colectivos, ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y Restrepo, en los que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad.



"También fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería el 15 de marzo de 2021. Así como el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020. Los dos hechos ocurrieron en zona rural de Jamundí.", dice un documento emitido por la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente, se le atribuyó la desaparición forzada y muerte de dos personas. Una de las víctimas era un integrante del Ejército Nacional que fue secuestrado, asesinado y posteriormente ocultaron su cuerpo en una fosa ubicada en la vereda El Placer, en Dagua, Valle del Cauca, en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021.