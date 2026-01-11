En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / A la cárcel integrante de disidencias de las Farc por participar en 19 homicidios en el Valle

A la cárcel integrante de disidencias de las Farc por participar en 19 homicidios en el Valle

Se trata de Jair Valencia Solís, quien fue sentenciado a 22 años y 2 meses de prisión por homicidios que ocurrieron en zonas rurales de municipios como Jamundí, Restrepo y Dagua.

Publicidad

Publicidad

Publicidad