Este es el cabecilla de las disidencias detrás del asesinato de policías en Caquetá: los emboscaron

Las autoridades identificaron a la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc como la responsable del ataque armado en el que fueron asesinados dos policías en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. De acuerdo con información de inteligencia, esta organización criminal delinque en la región bajo el mando de Juan Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Cotiz’ o ‘Urías’, señalado como uno de los cabecillas más peligrosos y con mayor capacidad de fuego en la zona.

Según las investigaciones, alias ‘Cotiz’ o ‘Urías’ tendría bajo su control directo a dos comisiones armadas que suman más de 60 hombres fuertemente armados. Estas estructuras están lideradas por Wilber Lugo, alias ‘Darwin Núñez’, quien dirige la comisión Miller Perdomo, y por Dairo Parra, alias ‘Sebastián’, responsable de la comisión Diomedes Galvis. Ambas comisiones serían las encargadas de ejecutar acciones armadas, control territorial y ataques contra la fuerza pública en diferentes sectores del Caquetá.

La estructura Rodrigo Cadete es considerada por las autoridades como una de las más violentas que delinquen actualmente en el departamento. A este grupo se le atribuye el asesinato del subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y del patrullero Rusbel Lesmes Moreno, quienes perdieron la vida durante el ataque armado. En los mismos hechos resultaron heridos el intendente Jhorjan Márquez Souza y el subintendente Jhon Ferney Suárez Taborda, quienes recibieron atención médica tras el atentado.

Policía Nacional Foto: AFP

De acuerdo con la primera versión oficial, la comunidad había solicitado la presencia policial en un reconocido establecimiento comercial del municipio. Los uniformados acudieron al llamado y, mientras se encontraban sentados en una mesa compartiendo con otras personas, fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el lugar y abrieron fuego con ráfagas de fusil.



El violento ataque dejó como saldo dos policías muertos y tres personas heridas, entre ellas dos uniformados y un civil. Testimonios recopilados por las autoridades indican que los atacantes actuaron de manera coordinada y huyeron del lugar tras ejecutar la emboscada, lo que refuerza la hipótesis de una acción previamente planeada por la estructura criminal.

Como parte de las acciones para dar con los responsables, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita la ubicación y captura de los implicados en este ataque que enluta al departamento del Caquetá.