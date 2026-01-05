En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Asesinan dos policías mientras realizaban labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá

El ataque fue atribuido a presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las alias ‘Calarcá’.

