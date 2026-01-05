Asesinan dos policías mientras realizaban labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá

Dos policías fueron asesinados en la salida hacia El Paujil, en Cartagena del Chairá, Caquetá. Se trata del subintendente Luis Alfonso Flórez y del patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, quienes fueron atacados con ráfagas de fusil mientras realizaban labores de control y verificación en la zona, informó el director de la Policía Nacional, general William Rincón.

El ataque, atribuido a presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques de alias ‘Calarcá’, también dejó a dos mandos heridos.

Se trata del intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y el subintendente John Ferney Suárez Taborda. Ambos fueron trasladados de urgencia vía aérea a la clínica Medilaser de Florencia debido a la gravedad de sus lesiones.

La Policía indicó que el 22 de diciembre de 2025 se había emitido una alerta de inteligencia sobre intenciones de afectar a la Fuerza Pública en Cartagena del Chairá. Las autoridades habían identificado a estas estructuras criminales como responsables de varios ataques recientes en la región.



El hecho se produce horas después de que las autoridades ejercieran presión sobre las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, entre ellos, la operación ofensiva en Amazonas contra Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

Esa operación dejó tres muertos, cuatro capturados y tres menores de edad recuperados, además de la incautación de armamento de alto poder, munición y medios fluviales utilizados para cometer delitos.