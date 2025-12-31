Caquetá se consolida como destino turístico emergente para 2026, según su gobernador

Colombia sigue revelando territorios que, durante años, permanecieron al margen del radar turístico. Uno de ellos es Caquetá, un departamento que hoy busca mostrarse al país como un destino seguro y lleno de biodiversidad. Así lo afirmó el gobernador Luis Francisco Ruiz en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, donde destacó el potencial natural y cultural de la región.

El mandatario explicó que Caquetá no es solo sinónimo del Parque Nacional Natural Chiribiquete, considerado el más grande del país, sino que cuenta con “cinco parques nacionales naturales y un parque municipal”, además de una amplia oferta distribuida en sus 16 municipios. “Hemos estructurado rutas turísticas: la del centro, la del norte, la del sur y la ruta ancestral, para visibilizar los atractivos de todo el departamento”, señaló.

Ruiz reconoció que históricamente el Caquetá ha sido asociado con problemas de orden público, pero aseguró que esa percepción no refleja la realidad actual. “Hoy Caquetá es el cuarto departamento más seguro del país y Florencia es la segunda capital con menos homicidios”, afirmó, resaltando que las zonas turísticas y cabeceras municipales son aptas para recibir visitantes.

El gobernador también destacó la hospitalidad de los habitantes como el principal activo del territorio. “El 99,9 % de lo más valioso que tenemos es nuestra gente: honesta, trabajadora y resiliente”, aseguró, al tiempo que indicó que el turismo se ha convertido en un renglón clave de la economía local.



Sobre cómo llegar, explicó que Florencia cuenta con el aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, con cuatro vuelos diarios desde Bogotá, y que también hay vuelos directos a San Vicente del Caguán dos veces por semana. Para quienes prefieren viajar por carretera, indicó que la vía está completamente pavimentada y el trayecto desde Bogotá puede tomar entre ocho y diez horas.

En cuanto a los imperdibles, mencionó experiencias como el rafting en el río Pato, el Salto del Tigre en Puerto Rico, la cascada del Anayacito en El Doncello, el senderismo y avistamiento de aves cerca de Florencia, y los Portales del Fragua, en el sur del departamento. “Tenemos de todo: cascadas, ríos cristalinos, montañas y paisajes únicos”, enfatizó.