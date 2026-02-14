Resultados Lotería de Boyacá: número ganador del premio mayor y los secos hoy, sábado 14 de febrero

La Lotería de Boyacá celebró este 14 de febrero de 2026 su sorteo número 4611, un evento que continúa consolidándose como uno de los más tradicionales del país y que, además, aporta recursos fundamentales para la salud de los boyacenses y de los colombianos.



Número ganador de Lotería de Boyacá hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 14 de febrero de 2026 es el (en miutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

Ya se conocen los resultados de los premios secos de la jornada. Revise cuidadosamente su billete y verifique número y serie para confirmar si está entre los afortunados ganadores.

(En minutos)

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el ganador obtiene el premio mayor o un premio superior a 10 millones de pesos, el pago se realiza sin excepción en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, en Tunja, Boyacá.



En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, puede dirigirse a las oficinas de distribución o a los puntos de venta autorizados, donde recibirá asesoría para el proceso de reclamación.

Si el premio es menor a 10.000.000 de pesos, el cobro puede realizarse directamente en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería, siguiendo los pasos establecidos por la entidad.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo y puede hacerse de manera tradicional, con billete físico, o en línea. El jugador tiene la opción de adquirir el billete completo o una fracción (generalmente dividido en cuatro partes).

Los billetes pueden comprarse a través de vendedores autorizados, debidamente identificados en la calle, o en puntos de venta oficiales como corresponsales bancarios (por ejemplo, Bancolombia), puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros.

Es clave verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y confirmar que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Asimismo, se recomienda conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.