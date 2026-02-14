En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Condenan a 18 años de cárcel a hombre que abusó de niños en un jardín infantil: "Perverso"

Condenan a 18 años de cárcel a hombre que abusó de niños en un jardín infantil: "Perverso"

El pedófilo, nacido en el Reino Unido y de ascendencia china, llegó a filmar a niños menores de dos años y a realizarles tocamientos sexuales mientras dormían en la guardería Bright Horizons.

