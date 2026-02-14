Resultados de Baloto y Revancha del último sorteo hoy, sábado 14 de febrero de 2026

En la noche del sábado 14 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.618 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos de Colombia.



Combinación ganadora de Baloto hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Para la modalidad tradicional de Baloto, que jugaba por un acumulado de $22.000 millones, los resultados oficiales fueron los siguientes:



Números ganadores: en minutos.

en minutos. Superbalota: en minutos.

Detalles de la combinación ganadora de Revancha hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Por su parte, la modalidad de Revancha, que permite a los ciudadanos participar con los mismos números por un costo adicional, sorteaba un acumulado de $15.500 millones. El reporte indica:



Números ganadores: en minutos.

en minutos. Superbalota: en minutos.

Marco legal y transparencia de Baloto y Revancha

Es importante destacar que todos los sorteos de Baloto son realizados bajo la estricta supervisión de delegados de la Secretaría de Gobierno y entes de control, garantizando la transparencia mediante procesos automatizados de selección de esferas.

Además, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010, un porcentaje significativo de los ingresos por la venta de estos tiquetes se transfiere directamente al sector salud en Colombia, contribuyendo al financiamiento del sistema público.