Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Ituango a enviado de Iván Mordisco para fortalecer disidencias en Norte de Antioquia

Capturan en Ituango a enviado de Iván Mordisco para fortalecer disidencias en Norte de Antioquia

El hombre, conocido con el alias de ‘Bairon’, fue apenas uno de los enviados desde el Cauca para fortalecer este grupo al margen de la ley, según reconocen las autoridades.

Alias Bairon es guerrillero raso de las Disidencias del frente 18 de las Farc, con una trayectoria criminal aproximada de tres años.
Policía Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

