Capturan en Ituango a enviado de Iván Mordisco para fortalecer disidencias en Norte de Antioquia

Tras un labores de inteligencia por parte de la fuerza pública, en la la vereda Tinajas del municipio de Ituango fue capturado alias ‘Bairon’, 24 años de edad, quien presuntamente se desempeñaba como guerrillero raso del componente armado de las Disidencias del frente 18 de las Farc, con una trayectoria criminal aproximada de tres años.

Según reveló la Policía, alias ‘Bairon’ habría sido enviado desde el departamento del Cauca hacia Antioquia, como refuerzo armado, por orden de alias ‘Iván Mordisco’ en respuesta a la presión militar que estas organizaciones enfrentan en el suroccidente colombiano., y actualmente estaría bajo el mando directo de alias “Ramiro”, cabecilla principal de este grupo residual. El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento.

"Vinieron a orientar situaciones delictivas. El departamento del Cauca ha sufrido bastantes situaciones de orden público, la afectación a la población, a la comunidad, a la fuerza pública, de hecho con la utilización de drones. Vino con instrucciones por parte de alias Iván Mordisco, fue objeto de un seguimiento y obviamente se libró la captura de este sujeto con un arma de fuego que hacía parte de las fuerzas militares", apuntó.

En el lugar de los hechos, las autoridades lograron la incautación de material bélico de uso privativo de las Fuerzas Armadas, consistente en un arma de fuego tipo fusil P-A-15 calibre 5.56, cuatro proveedores y 140 cartuchos calibre 5.56. Estos elementos fueron avaluados en aproximadamente 30 millones de pesos y representan una afectación significativa a la capacidad armada de esta estructura ilegal.



Muñoz indicó que aún no se ha determinado por parte de las autoridades si hay una disputa interna en las disidencias, pero sí instrucciones claras para los enviados de Mordisco para fortalecerse en el departamento.

"Muy posiblemente haya enviado más personas, incluso en el tema de apoyo o en el tema de que vengan aquí a Antioquia con con el fin de de sostenerse en el tiempo o esconderse también, pero que tengamos una injerencia o acercamiento como tal, de que de aquí van a llegar a copar el departamento, no la tenemos, sin embargo, pues, estamos articulados con Ejército Nacional", aseguró el coronel.

Por lo pronto, el capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas.