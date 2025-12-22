Tropas del Ejército y la Policía lograron la incautación de más de una tonelada de marihuana destinada al tráfico internacional. El procedimiento tuvo lugar en el sector conocido como Dos Islas, zona rural del municipio de Carurú, a unas cinco horas del casco urbano por vía fluvial. En este punto, las autoridades ubicaron una caleta escondida a la orilla del río Vaupés, en la que fueron encontrados cerca de 1.300 kilogramos de marihuana, con un avalúo aproximado de $2.860 millones de pesos.

Según informaron las autoridades, el resultado operativo fue posible gracias al trabajo articulado de inteligencia, las labores de verificación en el área y la coordinación entre las unidades del Ejército y la Policía, lo que permitió anticiparse a los movimientos de las estructuras criminales que delinquen en esta zona de frontera.

Incautan 1,3 toneladas de droga de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que iban a Brasil Foto: suministrada

Las investigaciones preliminares indican que el estupefaciente tenía como destino final el Estado Federal de Brasil, haciendo parte de una ruta transnacional utilizada para la exportación de sustancias alucinógenas. Estas actividades ilícitas estarían siendo lideradas por las disidencias de las Farc, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.

Incautan 1,3 toneladas de droga de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que iban a Brasil Foto: suministrada

“Para las autoridades, esta incautación representa una afectación significativa a las finanzas de los grupos criminales, además de impedir la circulación de una gran cantidad de droga en mercados internacionales y reducir el impacto del narcotráfico en la región amazónica”, indicó el Ejército.