En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Incautan 1,3 toneladas de droga de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que iban a Brasil

Incautan 1,3 toneladas de droga de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que iban a Brasil

La marihuana, avaluada en más de $2.860 millones, fue hallado en una caleta a orillas del río Vaupés.

Incautan 1,3 toneladas de droga de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que iban a Brasil
Incautan 1,3 toneladas de droga de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ que iban a Brasil
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad