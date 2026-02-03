Medicina Legal busca determinar si ‘Gonzalito’ fue asesinado por disputas internas de Clan del Golfo

Las autoridades confirmaron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo de alias ‘Gonzalito’, identificado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, un hecho que hoy genera dudas sobre las verdaderas circunstancias de su muerte y abre una nueva línea de investigación por un posible homicidio.

Aunque en un primer momento se informó que el criminal habría muerto por ahogamiento tras un accidente fluvial en un río crecido de esa región del sur del departamento, Medicina Legal adelanta verificaciones forenses para determinar si un golpe hallado en el costado izquierdo de la cabeza y en la frente fue producto de una caída accidental o si, por el contrario, habría sido causado de manera intencional por otra persona, con el propósito de provocarle la muerte.

Fuentes de inteligencia señalan que alias ‘Gonzalito’ atravesaba fuertes diferencias internas con alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo. El desacuerdo estaría relacionado con el proceso de paz con el Gobierno Nacional, al que ‘Gonzalito’ habría mostrado disposición para acogerse, mientras que ‘Chiquito Malo’ mantenía serias reservas, especialmente por los riesgos de extradición que ese escenario podría implicar para la cúpula de la organización criminal.

Hallan el cuerpo de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo: está en Medicina Legal

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, estas tensiones habrían venido escalando en los últimos meses dentro de la estructura armada ilegal, lo que ahora lleva a las autoridades a no descartar ninguna hipótesis, incluida la de un posible ajuste de cuentas interno, en un contexto de reacomodos de poder dentro del Clan del Golfo.



Según el reporte oficial, el cuerpo de alias ‘Gonzalito’ fue ubicado y posteriormente trasladado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), con acompañamiento de tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional, siguiendo el protocolo de seguridad establecido para este tipo de procedimientos en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Mientras avanzan los análisis forenses y las labores de inteligencia, las autoridades mantienen bajo reserva los resultados preliminares, a la espera de establecer si la muerte del segundo cabecilla del Clan del Golfo fue un accidente o un hecho violento ligado a las disputas internas por el rumbo de la organización frente a un eventual proceso de sometimiento o negociación con el Estado.