Las autoridades confirmaron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo de alias ‘Gonzalito’, identificado como segundo cabecilla del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. De acuerdo con la información preliminar, este criminal habría muerto por ahogamiento, luego de un accidente fluvial ocurrido en esa región del sur del departamento el fin de semana.

Según el reporte oficial, el cuerpo fue ubicado y posteriormente trasladado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), con acompañamiento de tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional, como parte del protocolo de seguridad dispuesto para este tipo de procedimientos en áreas con presencia de estructuras armadas ilegales.

El cadáver fue llevado hasta Medicina Legal en Montería, donde se adelantan los exámenes forenses correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte y confirmar plenamente la identidad del individuo, considerado una de las figuras de mayor relevancia dentro de la estructura criminal del ‘Clan del Golfo’.

Hallan el cuerpo de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo: está en Medicina Legal

De acuerdo con el reporte inicial, la lancha en la que se movilizaba habría sufrido un accidente mientras se dirigía hacia la zona de ubicación temporal, en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional.



Alias ‘Gonzalito’ figuraba como uno de los principales hombres de confianza del máximo mando de esa organización, con injerencia en actividades criminales como el control territorial, el narcotráfico y las economías ilegales en varias zonas del norte del país. Su muerte representa un hecho de impacto en la dinámica interna de ese grupo armado ilegal.