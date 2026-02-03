En vivo
Blu Radio  / Nación  / Hallan el cuerpo de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo: está en Medicina Legal

Hallan el cuerpo de alias ‘Gonzalito’, segundo cabecilla del Clan del Golfo: está en Medicina Legal

La muerte de alias Gonzalito habría ocurrido por ahogamiento tras un accidente fluvial en zona rural de Tierralta, departamento de Córdoba.

