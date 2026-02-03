En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Instituto Nobel confirma una filtración ilegal antes del premio a María Corina Machado: "Apuestas"

Instituto Nobel confirma una filtración ilegal antes del premio a María Corina Machado: "Apuestas"

Machado fue distinguida con el Nobel de la Paz el pasado 10 de octubre, pero horas antes del anuncio su nombre se disparó en los pronósticos de las casas de apuestas, lo que motivó que el Instituto Nobel abriera una investigación.

Maria-Corina-Machado-Washington-EFE.png
María Corina Machado llega a la Casa Blanca
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

