Primera foto de María Corina Machado en Noruega para el premio Nobel de la Paz

Desde el balcón del Gran Hotel en Oslo, Noruega, María Corina Machado se asomó por primera vez a agradecerle a todos sus seguidores que esperaban con ansias su llegada a Europa para el premio Nobel de la Paz, en donde se le vio cansada del viaje, pero llena de felicidad por el cariño que ha recibido por este trabajo que ha hecho que la llevó a este punto.

La lidera opositoria venezolana llegó a Noruega sobre las 8:00 de la noche (hora colombiana), es decir, horas de la madrugada en Europa, para hacer parte de la gala del premio que horas antes de este miércoles, 10 de diciembre, recibió su hija, pero con la promesa que ella estaría presente y daría un discurso en medio de su lucha en contra del régimen de Nicolás Maduro.

María Corina Machado. Foto: captura de pantalla, Noticias Caracol.

A través de la transmisión de Comandos Venezuela, se vio el fuerte acompañamiento que recibió la líder opositora debido a que se visualizaron banderas de Colombia, Brasil, España y, por supuesto, Venezuela, demostrando que “no se encuentra sola en esa lucha”, le decían algunos.

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo ahora mismo", aseguró la propia Machado en conversación telefónica desde un lugar desconocido con el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.



Cabe recordar que Machado recibió este importante premio por su lucha en la promoción de los derechos humanos, en este caso en su país: Venezuela, que ha luchado en contra del régimen de Nicolás Maduro tras la derrota electoral que vivió en 2024.

Por su parte, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aseguró que no estuvo presente en la entrega de premio por “el contexto político en Venezuela”, pero con la felicidad que igual contarían con ella en Oslo.