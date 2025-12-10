En vivo
Primera foto de María Corina Machado en Noruega para el premio Nobel de la Paz

Primera foto de María Corina Machado en Noruega para el premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana llegó a la capital de Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz. Aterrizó en horas de la madrugada en Europa.

