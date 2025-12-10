María Corina Machado se reencontró con su hija en Oslo después de varios meses

Este 10 de diciembre quedó en la historia para María Corina Machado, su familia y el pueblo de Venezuela luego de que reapareciera en público tras haber sido vista por última vez ante una multitud en enero de este 2025.

Luego de la travesía que realizó para poder salir de Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, logró llegar a Europa, a Oslo (Noruega) en donde se realizó la ceremonia de la entrega del Nobel de Paz por toda la labor que realizó durante los últimos meses para intentar devolver la democracia al vecino país.

Uno de los momentos más emotivos en la noche de este de este miércoles fue el emotivo reencuentro que tuvo con su familia luego de varios meses en donde no se pudieron ver, ni tener ningún tipo de contacto físico.

Todo ocurrió en el Gran Hotel, cuando la líder de la oposición venezolana se abrazó fuertemente con su hija, quien fue la encargada de recibir horas antes el premio del Nobel de Paz ante la ausencia de Machado, quien se encontraba realizando una travesía para poder llegar a territorio europeo.



María Corina Machado se reencuentra con su hija Foto: RRSS

Video del reencuentro de María Corina con su familia: