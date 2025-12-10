En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Revelan primera foto de María Corina Machado en el avión que la llevó a Oslo

Revelan primera foto de María Corina Machado en el avión que la llevó a Oslo

Un portavoz del instituo Nobel ya había confirmado que la líder opositora venezolana llegaría a la capital noruega.

María Corina Machado llegando a Oslo.jpg
María Corina Machado en avión rumbo a ceremonia del Premio Nobel.
Foto: transmisión de Vente Venezuela.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

