Revelan primera foto de María Corina Machado en el avión que la llevó a Oslo

Pasadas las 8:00 de la noche de este miércoles, se conoció la primera fotografía de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en un avión rumbo a Oslo, Noruega, para hacer presencia en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

"Machado no llegará ni a la procesión de antorchas ni al banquete del Nobel. No sabemos cuándo llegará a Oslo, sólo que va a venir", dijo a EFE Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

Noticia en desarrollo...