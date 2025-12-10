Actualizado: 10 de dic, 2025
Blu Radio Mundo EN VIVO: María Corina Machado habla desde Oslo, Noruega, tras recibir el Nobel de Paz
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
María Corina Machado ya está en Oslo, Noruega, según informa el Comando con Venezuela. En minutos hablará sobre el premio de Nobel de Paz que recibió.
¡María Corina saluda a Venezuela desde Oslo! 🇻🇪✨— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 10, 2025
En pocas horas, la líder de nuestro país, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), saldrá al balcón del Grand Hotel para saludar a todos los venezolanos que acompañan este momento histórico.
Sigue la transmisión en vivo aquí:…