Natalia Gutiérrez es la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional, en reemplazo de Camilo Sánchez. Gutiérrez es presidente de Acolgen, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.

La carrera por la Presidencia del Consejo Gremial Nacional empezó desde la semana pasada y Gutiérrez fue la primera candidata. Ella se postuló de la mano con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien ahora vicepresidente durante su gestión.

La postulación contó con el apoyo de seis de los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional. En la lista están Fenalco, Asocodis, Colfecar, Fasecolda y Asofiduciarias.

"Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional", señaló el comunicado en el que se anunciaba la postulación.



Gutiérrez obtuvo 20 votos y así reemplazará a Camilo Sánchez, quien es presidente de Andesco.