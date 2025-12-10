En vivo
Economía  / Natalia Gutiérrez es la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional

Natalia Gutiérrez es la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional

Gutiérrez es presidenta de Acolgen y reemplazará a Camilo Sánchez. Recibió 20 votos que respaldaron su candidatura.

