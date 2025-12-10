Así se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: estos son los partidos

Ad portas del término de la temporada 2025 de fútbol profesional colombiano, la Dimayor llevó acabo este miércoles, 10 de diciembre, el sorteo de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026, esto con el objetivo de evitar contratiempos en el calendario para cumplir los tiempos FIFA de cara al Mundial.

Cabe recordar que este anuncio, por parte de Dimayor, va de la mano del reciente hecho por el presidente Carlos Mario Zuluaga de solo disputarse 19 fechas (sin clásicos) y quitar los cuadrangulares finales para definir el título del campeonato local en el mata a mata, conocido también como playoff.

Además, durante el sorteo se evitaron choques directos de equipos regionales, es decir, un posible clásico, o también que dos equipos que jueguen en el mismo estadio arranquen de locales en la misma fecha.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Así se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó Deportivo Pasto vs. Deportivo Independiente Medellín Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas Atlético Bucaramanga vs. Millonarios América de Cali vs. Internacional de Bogotá Jaguares vs. Deportivo Cali Fortaleza vs. Alianza Valledupar Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas Deportivo Pereira vs. Llaneros

Trofeo de la Liga BetPlay // Foto: Atlético Nacional

¿En qué fecha se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026?

Si bien la Dimayor no confirmó con exactitud la fecha en que comenzará a disputarse esta primera fecha del fútbol profesional colombiano 2026, se espera que podría arrancar el fin de semana del 26, 27 y 28 de enero, teniendo en cuenta que no se podría ocho días antes ya que los equipos de Medellín no tendrían disponible el estadio Atanasio Girardot por el concierto de Bad Bunny.

En 2026, el fútbol profesional tendrá que cumplir sí o sí con el calendario establecido con la FIFA para evitar que los partidos se crucen con la preparación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.