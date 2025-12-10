Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

La emoción volvió a recorrer cada rincón del país con una nueva edición de la Lotería del Valle. El sorteo número 4826, realizado el miércoles, 10 de diciembre de 2025, mantuvo en expectativa a miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que despertó la ilusión de convertirse en millonario.

Este tradicional juego de azar sigue destacándose por su transparencia, trayectoria y por entregar algunos de los premios más importantes del territorio nacional.

Premio Mayor de $9.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles, 10 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones



Premios Secos del sorteo 4826

Además del premio principal, la Lotería del Valle repartió una amplia lista de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones del país.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle recordó a los participantes la importancia de verificar sus billetes únicamente a través de los canales oficiales, ya que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de ganar sumas importantes de dinero.



Día y hora del sorteo

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.

La extracción de los números se efectúa mediante baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores disponen de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido:



Premios menores a $20 millones

Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.



Premios superiores a $20 millones

Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.



Documentos requeridos

Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su trayectoria, transparencia y la ilusión de cambiar vidas siguen atrayendo cada miércoles a miles de jugadores, cuando un solo número puede transformar por completo la historia de un nuevo ganador.

