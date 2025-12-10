Fuerte temblor sacudió a Colombia esta madrugada: magnitud 5.8

Un fuerte sismo de magnitud 5.8 en la escala de Richter se registró en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre de 2025, con epicentro localizado en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte actualizado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento telúrico tuvo lugar a las 03:27 de la mañana (hora local) y, debido a su notable magnitud y profundidad, fue percibido en un amplio radio geográfico que abarca varias ciudades principales del país.

El SGC, entidad encargada del monitoreo de la actividad geológica en Colombia, precisó que el epicentro fue localizado específicamente a 11 km de Los Santos (Santander), en las coordenadas de Latitud 6.85 y Longitud -73.14. Un dato crucial en este reporte es la profundidad del sismo, que alcanzó los 150 kilómetros. Esta característica es relevante, ya que los sismos profundos, aunque suelen disipar más energía en su camino a la superficie, a menudo se sienten en áreas más extensas que un temblor superficial de magnitud similar.

Percepción y Respuesta Inicial en Centros Urbanos

La cercanía del epicentro a importantes capitales del nororiente colombiano provocó que el movimiento fuera ampliamente sentido. Reportes preliminares indican que el temblor se percibió con intensidad variable en Bucaramanga, capital de Santander, así como en Cúcuta (Norte de Santander) y Tunja (Boyacá), y potencialmente en otras ciudades del centro y oriente del país.

Tras el evento, las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo iniciaron los protocolos de verificación en las áreas cercanas al epicentro y en las zonas donde la percepción fue alta. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no se han emitido reportes oficiales que confirmen daños estructurales mayores o víctimas, aunque la evaluación de infraestructuras y la tranquilidad de la población se mantienen como prioridad. Es fundamental que la ciudadanía mantenga la calma y siga únicamente las directrices de las entidades oficiales.



Los Santos: Un Contexto de Alta Sismicidad

El municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, es mundialmente conocido por ser una de las zonas con mayor concentración de actividad sísmica del planeta, a menudo denominado el "Nido Sísmico de Bucaramanga". Esta región registra un promedio anual de miles de eventos sísmicos, la mayoría de baja magnitud y no perceptibles para la población, pero con ocurrencias periódicas de temblores significativos, como el registrado en esta ocasión.

La recurrencia de estos fenómenos en Los Santos está asociada a complejas interacciones geológicas en el subsuelo, involucrando la convergencia de placas tectónicas y fallas geológicas activas. La presencia de numerosas estaciones de monitoreo del SGC, visibles en el mapa que acompaña el boletín, subraya la importancia de esta región para el estudio y la vigilancia sismológica en Colombia. Estas estaciones son vitales para proporcionar datos precisos sobre la hora, localización y características de cada evento sísmico.

Recomendaciones y Monitoreo Permanente

El Servicio Geológico Colombiano enfatiza la necesidad de que la población esté preparada para enfrentar este tipo de eventos naturales, recordando las medidas básicas de autoprotección: no usar ascensores, buscar refugio bajo estructuras resistentes o en el suelo si está en exteriores, y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

La institución geológica recuerda a los medios de comunicación y a la ciudadanía que la información proporcionada en el boletín inicial, como la magnitud y la profundidad, es el resultado de un análisis preliminar y puede estar sujeta a ajustes tras una revisión más detallada por parte de los expertos, tal como se indica en la nota del pie de página del reporte. El SGC mantiene un monitoreo permanente de la actividad para informar de manera rigurosa sobre cualquier réplica o nueva actividad sísmica relevante en las próximas horas.

La constante actividad sísmica en el territorio colombiano, un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, hace que la gestión del riesgo y la educación ciudadana en prevención de desastres sean tareas de primer orden para las autoridades nacionales y regionales.