Nicolás Maduro: "Está lista primera exportación de gas venezolano hacia Colombia"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes 9 de diciembre que está lista la primera exportación de gas venezolano hacia territorio colombiano.

Sin entregar mayores detalles, el mandatario aseguró que se trata de gas que está en zona de frontera con Colombia. Que la primera entrega sería una “donación” con el argumento de frenar la especulación en los precios.

Añadió que este anuncio será notificado al presidente Gustavo Petro a través del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sin mencionar los costos, ni la etapa del proceso de venta de gas a Colombia.

“El gas que necesita Colombia está en Venezuela (...) Más seguro, más directo. El gas que necesita Colombia con una pequeña inversioncita, un tubito y le llega el gas a Colombia seguro por 30 años”, indicó Maduro durante el Consejo de Economía Productiva, con empresarios e inversionistas de distintos sectores.



Gas / Reservas de gas Foto: suministrada.

No es la primera vez que lo anuncia. El pasado 20 de noviembre, el presidente venezolano había dicho que solo faltaba “algunos elementos técnicos” para comenzar con la exportaciòn hacia Colombia.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un gas de múltiples usos. Se emplea para consumo domiciliario, refrigeración industrial, vehículos y procesos industriales.

En 2024, el presidente Gustavo Petro reiteró en varias ocasiones la posibilidad de importar gas venezolano como parte de la cooperación energética entre Colombia y Venezuela.

Tras una reunión con Nicolás Maduro en Caracas en abril de ese año, anunció acuerdos que incluirían el suministro de gas, mientras que en marzo aseguró en redes sociales que “habrá gas de Venezuela en Colombia y electricidad de Colombia en Venezuela”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que está lista la primera exportación de gas natural hacia Colombia. Aseguró que lo que se requiere ahora es firmar un contrato a 30 años con el Gobierno nacional. Anticipó que la primera entrega será una donación a los pueblos… pic.twitter.com/WxAveY73U0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 10, 2025

Además, defendió la iniciativa ante críticas, cuestionando por qué no se podría importar gas aunque el vecino sea comunista.

En una intervención en 2024, el presidente Petro defendió la idea ante las críticas, preguntando: “¿Por qué es muy inteligente importar un gas cuatro veces más caro que el que tiene el vecino? Porque el vecino es comunista no puedo?”, en referencia a adquirir gas venezolano.