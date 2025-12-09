Revelan la fecha de estreno de la quinta temporada de 'The Boys': este es el tráiler

Tras seis años de aventura, Prime Video anunció que la historia de 'Billy Butcher' (Karl Urban), 'Hughie Campbell' (Jack Quaid), 'Annie January, o Starlight' (Erin Moriarty), 'Kimiko Miyashiro' (Karen Fukuhara) y 'Frenchie' (Tomer Capone) llegará a su final en 2026 con el estreno de su quinta y última temporada, en donde 'The Boys' (los muchachos) tendrá un solo objetivo: acabar como Vought y Homelander, interpretado por Antony Starr.

El compuesto V se encuentra en las calles y los 'Supers', liderados por Homelander, toman un tinte más oscuro más allá de solo salvar personas, pero este grupo busca detener todo esto y evitar que más personas salgan heridas. Finalmente, en el CCXP Brasil, se confirmó fecha de estrenos y se mostró el primer avance de esta quinta temporada.

The Boys // Foto: Prime Video

Fecha de estreno de 'The Boys' en 2026

En el CCXP de Brasil, Prime Video confirmó que el 8 de abril de 2026 se estrenará la quinta temporada en la plataforma para mostrar la última batalla de este grupo contra los 'Supers' y todo la rebelión corrupta de superpoderes en el Gobierno de Estados Unidos.

En la quinta y última temporada, el mundo de Homelander está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están presos en un “Campo de Libertad”. Annie lucha por formar una resistencia contra la abrumadora fuerza Supe. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una serie de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, gente. Van a pasar cosas grandes.



Este es el primer avance de 'The Boys'