'Fallout', el gran estreno de Prime Video en diciembre de 2025

Netflix, HBO Max, Disney, y, por supuesto, Prime Video suman mes a mes nuevas producciones a su parrilla, en el caso de esta última: la gran protagonista de cara a este mes de diciembre de 2025 será la segunda parte de ‘Fallout’, la serie inspirada en el popular videojuego tras el éxito de la primera parte.

La segunda entrega retomará los acontecimientos del impactante final de la primera temporada y llevará a la audiencia a través del yermo de Mojave hasta la ciudad de New Vegas, un entorno icónico para los seguidores de la saga de videojuegos. El avance reveló la incorporación de Justin Theroux como Robert House, figura central del universo de Fallout: New Vegas, así como la primera aparición en pantalla del Deathclaw, una de las criaturas más temidas del juego.

La nueva temporada estará disponible a partir del 16 de diciembre. Pero los episodios se irán estrenando semanalmente hasta llegar a su final, como ha sucedido con las últimas producciones de esta plataforma.

Sin embargo, como es habitual, Prime Video sumará más series y películas en este mes de diciembre, además de esta. Acá podrá conocer la lista completa.

Estrenos de Prime Video en diciembre de 2025