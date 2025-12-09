En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo
Reforma tributaria

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Esta es la lista de ganadores del Sushi Master 2025: restaurantes y ciudades

Esta es la lista de ganadores del Sushi Master 2025: restaurantes y ciudades

El evento generó más de 11.000 millones de pesos en ganancias en todo el país. Participaron restaurantes en diferentes regiones y ciudades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad