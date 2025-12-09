Esta es la lista de ganadores del Sushi Master 2025: restaurantes y ciudades

A través de su cuenta de Instagram, Tulio Recomienda entregó la lista oficial de ganadores del Sushi Master 2025, un evento que, desde hace años, ha recibido una fuerte acogida por miles de comensales que llegan a los restaurantes a probar las mejores preparaciones.

“Sirvieron más de 480.000 rollos de sushi. Generaron más de 11.000 millones de pesos para miles de familias. Juntos hicieron historia otra vez. Nos demostraron que cuando un país se une alrededor del trabajo bien hecho, pasan cosas gigantes”, fueron las palabras del empresario en sus redes sociales por el evento.

Tulio les agradeció a todos los restaurantes y cocineros que hicieron parte de esta celebración del 2025. En total, se recibieron 97.000 votos balidos en todas las ciudades participantes.

“Felicitaciones a quienes están en los listados y felicitaciones también a los que no están porque todos fuimos ganadores de esta enorme revolución. Aquí están los ganadores del SushiMaster 2025”, puntualizó.



Este evento se ha vuelto tan famoso como sus cercanos Pizza y Burguer Master, que paralizan varias zonas del país con extensas filas de personas esperando sus comidas.

Sushi / Foto: AFP

Ganadores Sushi Master 2025: lista por ciudades

Antioquia

Medellín



Makena Sushi & Grill

Bhee Cocina Creativa

Koto Sushi and Wok

Takamar Sushi

Sushi Train

Rionegro



Creativo Sushi Bk

Llano Grande



Tibetano

Bonus: “tesorito” en Marinilla



Mizuki Sushi

Bogotá y Cundinamarca

Bogotá



Sekushi Sky

Quinto Cocina

Rokko Asian Table

Tavo Izakaya

Tzunami

Chía



Kazoku Sushi

Komiyama

Casa del Sushi

Cajicá



Okame Sushi

Bonus: “tesorito” en Mosquera

Hikari Sushi Wok

Cali

Takamar Sushi

Fish N’ Go

Sushigood

Meraki Sushi

Alma Romero

Bucaramanga

Saikono Sushi

Tokima

Colectivo Miyagi

Iki Sushi & Poke

Woki

Barranquilla

Tropique

Kizuna Fusion

El Parche

Kobe Sushi

Tama

Villavicencio

Fujistreet

Tengoku Sushi Bar

Koi Sushi

Sakura

Biches Restaurante

Pereira y Risaralda

Pereira



Sakana Sushi Fusion

Sushi Market

Makimaki Sushi

Bonus: “tesorito” en Santa Rosa de Cabal

Arashi Sushi

Cartagena

Osaka Sushi

Roll & Soul

Koi Koi Cocina Asiática

Montería

Sushi Hight

Bamboo Garden Rooftop

Neiva

Sushi Block

Sakana Sushi Fusion

Sushitown

Ibagué

Sumeshi

Sakana Sushi Fusion

Bordo By Pipilongo

Popayán

Wok House

Manizales

Doyo

Wo Taberna Asiática

Nippon

Armenia