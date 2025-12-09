Esta es la lista de ganadores del Sushi Master 2025: restaurantes y ciudades

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A través de su cuenta de Instagram, Tulio Recomienda entregó la lista oficial de ganadores del Sushi Master 2025, un evento que, desde hace años, ha recibido una fuerte acogida por miles de comensales que llegan a los restaurantes a probar las mejores preparaciones.
“Sirvieron más de 480.000 rollos de sushi. Generaron más de 11.000 millones de pesos para miles de familias. Juntos hicieron historia otra vez. Nos demostraron que cuando un país se une alrededor del trabajo bien hecho, pasan cosas gigantes”, fueron las palabras del empresario en sus redes sociales por el evento.
Tulio les agradeció a todos los restaurantes y cocineros que hicieron parte de esta celebración del 2025. En total, se recibieron 97.000 votos balidos en todas las ciudades participantes.
“Felicitaciones a quienes están en los listados y felicitaciones también a los que no están porque todos fuimos ganadores de esta enorme revolución. Aquí están los ganadores del SushiMaster 2025”, puntualizó.
Este evento se ha vuelto tan famoso como sus cercanos Pizza y Burguer Master, que paralizan varias zonas del país con extensas filas de personas esperando sus comidas.
Medellín
Rionegro
Llano Grande
Bonus: “tesorito” en Marinilla
Bogotá
Chía
Cajicá
Pereira