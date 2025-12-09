Kany García regresa a Colombia en 2026: todo lo que debe saber de su concierto

Emoción en los seguidores de la puertorriqueña Kany García luego de que este martes, 9 de diciembre, anunciara su regreso a Colombia. No solo estará en Bogotá, sino que también visitará ciudades como Medellín e Ibagué, demostrando su afecto y relación con el país a lo largo de su carrera.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera.

Foto: suministrada Bizarro

Fechas de Kany García en Colombia

Bogotá – 21 de mayo | Movistar Arena

Ibagué – 22 de mayo | Arena Néctar

Medellín – 23 de mayo | Diamante de Béisbol

Precios de Kany García en Bogotá

Platea (102)



Precio: $520.000 + servicio $78.000

$520.000 + servicio $78.000 Aforo: 387 personas

Tribuna Fan Sur



Precio: $500.000 + servicio $75.000

$500.000 + servicio $75.000 Aforo: 140 personas

Tribuna Fan Norte



Precio: $500.000 + servicio $75.000

$500.000 + servicio $75.000 Aforo: 63 personas

Platea (101 & 103)



Precio: $480.000 + servicio $72.000

$480.000 + servicio $72.000 Aforo: 857 personas

Platea (104 - 106)



Precio: $430.000 + servicio $64.500

$430.000 + servicio $64.500 Aforo: 1.787 personas

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)



Precio: $350.000 + servicio $52.500

$350.000 + servicio $52.500 Aforo: 557 personas

Piso 2 (206 - 214)



Precio: $300.000 + servicio $45.000

$300.000 + servicio $45.000 Aforo: 1.385 personas

Piso 2 (201 & 219) – Vista parcial



Precio: $280.000 + servicio $42.000

$280.000 + servicio $42.000 Aforo: 317 personas

Piso 3 (303 & 317)



Precio: $250.000 + servicio $37.500

$250.000 + servicio $37.500 Aforo: 572 personas

Piso 3 (304 - 306 & 314 - 316)



Precio: $200.000 + servicio $30.000

$200.000 + servicio $30.000 Aforo: 1.791 personas

Piso 3 (307 - 313)



Precio: $140.000 + servicio $21.000

$140.000 + servicio $21.000 Aforo: 1.107 personas

Piso 3 (302 & 318)



Precio: $120.000 + servicio $18.000

$120.000 + servicio $18.000 Aforo: 542 personas

Piso 3 (301 & 319) – Vista parcial



Precio: $100.000 + servicio $15.000

$100.000 + servicio $15.000 Aforo: 257 personas

El regreso de Kany García

La cantautora puertorriqueña Kany García anunció este martes las primeras paradas de lo que será su gira global en 2026, con la que recorrerá múltiples ciudades de América Latina y Europa.

'Kany García Tour 2026' comenzará el próximo 17 de abril en Ciudad de México y, en esta primera fase, concluirá en Buenos Aires el 29 de agosto.



Tras el reciente lanzamiento de 'Tierra mía', el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones, según el comunicado de La Buena Fortuna.