En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo
Reforma tributaria

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Kany García regresa a Colombia en 2026: todo lo que debe saber de su concierto

Kany García regresa a Colombia en 2026: todo lo que debe saber de su concierto

'Kany García Tour 2026' comenzará el próximo 17 de abril en Ciudad de México y, en esta primera fase, concluirá en Buenos Aires el 29 de agosto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad