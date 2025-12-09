Fracturas, nuevos jefes y el reto de salvar a la Estación 51; lo nuevo de 'Chicago Fire'

‘Chicago Fire’ regresa con una de sus temporadas más intensas hasta la fecha, marcada por fracturas internas, la llegada de nuevos liderazgos y decisiones que ponen a prueba la identidad de la Estación 51.

En esta nueva entrega, los bomberos enfrentan no solo emergencias cada vez más desafiantes, sino también una crisis estructural que amenaza con desestabilizar al equipo desde adentro.

Con tensiones crecientes, cambios inesperados y el regreso de personajes clave, la serie profundiza en la lucha por mantener la unidad en medio del caos, consolidándose como uno de los dramas más sólidos del universo One Chicago.

La actriz Miranda Rae Mayo, reconocida por su papel como Stella Kidd, conversó con Blu Radio sobre los grandes cambios que trae la temporada 14 de Chicago Fire, ya disponible en Universal+. Entre transformaciones internas, tensiones en la estación 51 y el regreso de figuras clave, esta nueva entrega promete ser una de las más emocionalmente complejas de toda la serie.



Un vistazo a la serie: más de una década mostrando el heroísmo de Chicago

Chicago Fire, creada por Dick Wolf, se ha consolidado como una de las series de drama más exitosas de la televisión estadounidense. Desde su estreno en 2012, ha seguido la vida profesional y personal de los bomberos, paramédicos y rescatistas de la Estación 51, mostrando la intensidad de cada emergencia y la humanidad que los une fuera del servicio.

Con más de 250 episodios emitidos, la producción forma parte del universo televisivo One Chicago, junto a Chicago P.D. y Chicago Med, y ha construido una base de fans global, especialmente sólida en Latinoamérica.

En este contexto, el personaje de Stella Kidd —quien debutó en la temporada 4— se ha convertido en uno de los pilares emocionales de la serie.



“Stella está enfrentando algo más difícil que cualquier llamada”

Sobre el arco personal de su personaje, Miranda Rae Mayo explicó que Stella atraviesa una etapa especialmente desafiante: “Hay muchos altibajos. Ella intenta no quedarse estancada, pero lo que está viviendo esta temporada es más difícil que una llamada trágica”.

Mayo describe este proceso como una “montaña rusa” que exige de Stella una fortaleza distinta a la habitual en su labor como bombero.



Nuevos rostros, nuevas presiones y una Estación 51 en transición

Este año, la narrativa introduce un nuevo jefe y personajes como Sal Vásquez, lo que altera la dinámica de la estación. Para Stella, esto se traduce en tensión constante: “No le gustan los cambios. Esta temporada está mucho más irritada. Creo que es la vez que la hemos visto más rígida en mucho tiempo”.

La actriz cuenta que su personaje lucha por adaptarse y mantener la calma, incluso cuando las transformaciones le resultan incómodas.