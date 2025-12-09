En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo
Reforma tributaria

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Fracturas, nuevos jefes y el reto de salvar a la Estación 51; lo nuevo de 'Chicago Fire'

Fracturas, nuevos jefes y el reto de salvar a la Estación 51; lo nuevo de 'Chicago Fire'

Con más de 250 episodios emitidos, la producción forma parte del universo televisivo One Chicago, junto a Chicago P.D. y Chicago Med.

Publicidad

Publicidad

Publicidad