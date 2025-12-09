En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Salario mínimo
Reforma tributaria

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Feid no solo fabrica éxitos, también potencia a sus amigos a ser estrellas

Feid no solo fabrica éxitos, también potencia a sus amigos a ser estrellas

El Ferxxo no solo se ha convertido en uno de los máximos referentes del género, también es un ejemplo real de liderazgo para su equipo, que hoy empieza a abrirse paso con proyectos musicales propios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad