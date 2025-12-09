Feid no solo fabrica éxitos, también potencia a sus amigos a ser estrellas

Estar entre los artistas más escuchados del planeta lo convirtió en un referente absoluto del género urbano, con conciertos que se agotan en minutos y una fanaticada que no deja de crecer. Pero más allá de los números y los llenos totales, Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo, ha demostrado que su mayor éxito no está solo en la música, sino en su calidad humana.

Dentro de su equipo no lo ven como un jefe, sino como un amigo que impulsa, respalda y motiva a ser mejores, alguien que entiende que el verdadero poder no está en brillar solo, sino en ayudar a que los suyos también lleguen a la cima.

Por eso, Sebaxxss, su DJ, se ha motivado a seguir su propio camino como artista. De parte de Ferxxo solo recibió consejos, apoyo y libertad para construir su historia, con la esperanza de que también haga historia con su propia identidad.

“No, ese es mi hermano mayor, ese está así siempre pendiente de lo mío, siempre me aconseja, cuando le pido consejos, cuando no está puesto para mí y para mí es una bendición también yo poder contar con ese consejo y con esas palabras de él que me da siempre”, contó Sebaxxs en diálogo con Blu Radio.



Foto: Instagram @sebaxxss

De DJ a productor: el camino de Sebas para convertirse en un gran artista

De encender pistas como DJ a construir su propia identidad como productor y artista, el camino de Sebas ha sido una evolución constante marcada por la disciplina, la curiosidad y la pasión por la música. Durante años fue el responsable de poner a vibrar las tarimas desde atrás, pero hoy decide dar un paso al frente para contar su propia historia, asumir nuevos retos.

“Yo creo que todo ya parte porque siento como la necesidad también y las ganas de conectar con mucha más gente a través de otra forma, como darles otro motivo para que conectemos y ahí yo creo que nace la idea de hacer música, de lanzar este nuevo camino, este nuevo proyecto que también es una motivación grande, también como poder lograr más cosas, hacer cosas diferentes. Creí que ya sabía y al final del día como cuando uno se apersona más como de las cosas, ya como que uno dice uy, como que todavía falta aprender bastante, entonces ahí voy, ahí voy con todas las ganas de lograrlo”, dijo.

Sebaxxss, DJ de Feid // Foto: Instagram @sebaxxss

Así nació “Mujeres”, su primera canción como productor de la mano de Jhay P, gran amigo con el cual “solo fueron risas” crear esta primera pista, de muchas más que se irán sumando con el paso de los meses. Sebas tuvo claro que su primer lanzamiento debía ser un reguetón, fiel a la esencia que lo ha acompañado toda su vida. La decisión también estuvo marcada por la época: diciembre, un mes de fiestas, encuentros con amigos y celebración.

“Es una canción que la gente se va a poder identificar y va a poder cantar fácil, que se van a aprender porque es pegajosita, se va a poder perrear, es así muy desempleada también como con ese bajito cumbiero, entonces yo feliz de poder sacar este proyecto con JP y que sea el primero de mi trabajo como de álbum”, añadió.

Un álbum internacional y colaborativo

El proyecto musical de Sebas será altamente colaborativo. Incluirá artistas de Puerto Rico, Chile, Venezuela, Trinidad y Tobago y, por supuesto, Colombia. No reveló fechas ni nombres, pero sí adelantó que hay una canción muy especial junto a una artista emergente de Chile, que considera una de las propuestas más fuertes.

“Yo creo que tengo una colaboración muy soñada y ojalá algún día poder trabajar con J Balvin, meterme en un estudio con él como hacer música sería un sueño”, puntualizó.