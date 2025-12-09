¿Dónde está Machado? Recap - programa completo del 9 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 9 de diciembre:
- La presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en Oslo, Noruega, para recoger el Premio Nobel de la Paz sigue siendo una incógnita a horas de los actos oficiales previstos para la entrega del galardón.
- María Elena Ospina, presidenta de Acopi, y Fabio Arias, presidente de la CUT, expresaron las posiciones de los gremios para lo que será la negociación del salario mínimo para el 2026.
- Se hundió la reforma tributaria por segundo año consecutivo. El presupuesto para el próximo año deberá ser ajustado en 530,6 billones de pesos.
- Dos muertos y dos policías heridos dejó explosión en un carro en la vía que conecta a Medellín con Bogotá, exactamente en el Valle de Aburrá, cerca del peaje Copacabana.
- La final de la liga colombiana entre Junior y Tolima estará precedida por la denuncia de Acolfutpro sobre incumplimientos en el calendario por parte de la Dimayor.
- Dos aviones cazas F-18 de Estados Unidos estuvieron 40 minutos en espacio aéreo venezolano en el Caribe.