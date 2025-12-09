Belisario Peñaranda fue liberado tras permanecer 65 días secuestrado en el Catatumbo

Belisario Peñaranda, de 82 años de edad, recobró la libertad en las últimas horas. Su caso de secuestro se presentó cuando hombres armados lo interceptaron en zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

El caso ocurrió el pasado 5 de octubre y desde entonces nada se sabía de su paradero. Tan solo, hace algunos días, quienes lo tenían en su poder enviaron un vídeo como prueba de supervivencia y apareció cabizbajo, triste y afligido pidiendo a sus hijos que no lo dejaran morir en cautiverio.

Belisario, tras su llegada a la libertad, fue recibido por familiares y actualmente está recibiendo atención medica en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Las autoridades acompañan este proceso.

En la zona en donde fue secuestrado, operan grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y un reducto de Los Pelusos.



En desarrollo.