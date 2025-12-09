Lotería del Huila, resultados del sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

La noche del martes, 9 de diciembre de 2025, miles de colombianos siguieron con expectativa el sorteo número 4734 de la Lotería del Huila, realizado a las 10:30 p. m. Este tradicional juego de azar volvió a cumplir el sueño de un apostador, entregando su Premio Mayor de $2.000 millones y repartiendo múltiples premios secos en todo el país.

Como cada semana, la emoción estuvo acompañada del impacto social que genera este sorteo, cuyos recursos están destinados al fortalecimiento del sistema de salud nacional.

Premio Mayor de la Lotería del Huila – Sorteo 4734

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 9 de diciembre 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos – Resultados completos

Además del gran acumulado, el plan de premios incluyó una amplia lista de secos que multiplicaron las oportunidades de ganar:

Todos estos resultados fueron publicados en el boletín oficial para que los jugadores puedan verificar sus billetes con total precisión.



Un juego que apoya la salud en Colombia

Desde 1924, la Lotería del Huila cumple una importante misión social. Los recursos generados por cada sorteo se destinan al fortalecimiento del sistema de salud colombiano, beneficiando hospitales, clínicas y programas de atención médica en diferentes regiones del país. De esta manera, cada apuesta también se convierte en un aporte al bienestar colectivo.



Cómo participar en la Lotería del Huila

Jugar es un proceso sencillo y accesible:



Comprar el billete en puntos autorizados, como PagaTodo.

Elegir el número y la serie de preferencia.

Conservar el billete en buen estado para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Fechas clave y recomendaciones

Sorteo semanal: todos los martes a las 11:00 p. m.

Plazo para reclamar premios: hasta un año después del sorteo.

Recomendación: consultar siempre los resultados en los canales oficiales para evitar fraudes o confusiones.

Cada martes representa una nueva oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, de contribuir al fortalecimiento de la salud pública en Colombia. La Lotería del Huila continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más confiables, emocionantes y con mayor impacto social del país.