En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro pidió quedarse con 200 millones de dólares: revelan detalles de la conversación con Trump

Maduro pidió quedarse con 200 millones de dólares: revelan detalles de la conversación con Trump

El diario The Telegraph revela las peticiones que le hizo Maduro a Trump: una de ellas no permitió avanzar en la negociación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad