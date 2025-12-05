Maduro pidió quedarse con 200 millones de dólares: revelan detalles de la conversación con Trump

Venezuela atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento internacional tras la suspensión de operaciones de prácticamente todas las aerolíneas que aún conectaban al país con el exterior. La decisión se enmarca en el incremento de la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, mientras nuevos reportes de prensa británica revelan detalles de una conversación directa entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el expresidente estadounidense Donald Trump.

La revelación de The Telegraph

De acuerdo con el periódico británico The Telegraph Maduro sostuvo una conversación de aproximadamente 15 minutos con Trump en la que planteó dos solicitudes centrales para facilitar una eventual salida del poder:

Conservar USD 200 millones, parte de su patrimonio personal que se encontraría congelado en cuentas estadounidenses. Obtener una amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del gobierno venezolano.

El diario señala que la exigencia de la amnistía —y no la cuestión del dinero— fue el punto que llevó al fracaso de la negociación. Según la publicación, el Gobierno estadounidense rechazó la propuesta porque, a su juicio, una amnistía permitiría que continuara operando el denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que Washington atribuye a altos mandos civiles y militares de Venezuela.

El reportaje también asegura que Trump sugirió a Maduro trasladarse a países como China o Rusia, mientras el mandatario venezolano habría expresado su preferencia por establecerse en Cuba. Incluso se habría considerado Qatar como opción intermedia, sin que se alcanzara un acuerdo.



Otros elementos mencionados por The Telegraph indican que Maduro exige amnistía para sus colaboradores por razones de seguridad interna: sin esas garantías, sostiene el diario, el mandatario teme represalias dentro de Venezuela. La publicación repite además una información previamente divulgada por The New York Times, según la cual Maduro solo confía en su escolta cubana y cambia de residencia diariamente por temor a un ataque.



Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico agrava la tensión

Mientras se conocen estos detalles, el Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves de un nuevo ataque en el Pacífico contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro personas muertas. Con este operativo, ya son más de 20 embarcaciones destruidas desde agosto, cuando Washington desplegó en el Caribe una flotilla de buques y aviones de combate como parte de su estrategia antidrogas. El saldo total de estas acciones asciende a 87 fallecidos.

Caracas sostiene que tales maniobras tienen como propósito real derrocar al presidente Maduro, una acusación reiterada en comunicados del gobierno venezolano.

Aislamiento aéreo: aerolíneas suspenden operaciones

El aumento del despliegue militar llevó a la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) a emitir una alerta el 21 de noviembre en la que pidió a las aeronaves extremar precauciones debido al “empeoramiento de la situación de seguridad”.

Publicidad

En respuesta, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines suspendieron temporalmente vuelos hacia y desde Venezuela. El gobierno venezolano posteriormente revocó sus concesiones, acusándolas de alinearse con “acciones de terrorismo de Estado”.

Este jueves, Copa Airlines y Wingo —dos de las últimas compañías que mantenían operaciones regulares con Caracas— extendieron la suspensión de vuelos hasta el 12 de diciembre tras reportar “intermitencias” e “interferencias” en señales de navegación. La estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación también cancelaron sus rutas, citando riesgos operacionales.

El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el país “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y rechazó cualquier señalamiento que sugiera pérdida de control.