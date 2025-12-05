Joven atropellado en Bogotá fue abandonado por policías y ambulancia; terminó robado y está grave

Un joven de 24 años permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa María del Lago, en el occidente de Bogotá, luego de un accidente y una serie de hechos que su familia calificó como inexplicables, reportó El Ojo de la Noche para Mañanas Blu.

Según el relato entregado por la familia, el joven se movilizaba en bicicleta por la calle 66 con carrera 90 cuando fue arrollado por un vehículo. El conductor se detuvo, lo auxilió y en las cámaras de seguridad se observa que, minutos después, llegaron dos policías del CAI La Florida y una ambulancia.

De acuerdo con la familiar, después de que las autoridades llegaron, el joven quedó tendido en el piso y posteriormente fue movido hacia un andén:

“Más o menos 10 minutos después llega la Policía al sitio. Tres minutos después de que llegan los policías, aproximadamente según los videos, lo alzan, lo arrastran hacia el andén del lado del caño. (...) La ambulancia llega, según la información de la Policía, lo atienden, le dan como primeros auxilios y tiempo después entre la Policía y la ambulancia deciden no llevárselo y dejarlo ahí”, señaló la familiar en diálogo con Blu Radio.



También afirmó que, según los registros, tanto la ambulancia como los policías se retiraron del punto y el conductor del vehículo que lo atropelló también se marchó. El joven quedó solo durante varias horas.

La familia indicó que, ya en la noche, aparecieron personas que lo golpearon, lo arrastraron hacia el caño y le robaron sus pertenencias:

“Se acercan indigentes, se acercan vándalos, lo arrastran un poco más hacia el caño, lo dejan sin ropa, le roban los zapatos, la ropa, queda semidesnudo. (...) En el video se ve todo, cómo pasan, lo golpean, como para saber si tiene conciencia o no y saber si lo podían robar o no”, relató.

Publicidad

Frente a la actuación de los uniformados, la Policía Nacional detalló a El Ojo de la Noche que los dos agentes involucrados justificaron su retiro asegurando que debían atender una riña. Según la institución, los policías afirmaron haber hablado con el joven, verlo consciente y, por esa razón, se marcharon.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: