Ojo, habrá trancones este viernes en Bogotá por conciertos: vías y zonas afectadas

Más de 60.000 personas estarán de concierto este viernes, 5 de diciembre, en Bogotá. El Coliseo MedPlus, el Movistar Arena y el estadio Nemesio Camacho El Campín tendrán un concierto, cada uno de un artista y género diferente: Limp Bizkit y Loserville 2025, Boris Brejcha y el Festival Orale Wey, respectivamente.

Por ende, se espera un incremento en la movilidad en la ciudad con algunos sectores con mayores afectaciones que, desde autoridades de movilidad, piden tener en cuenta a todos los que se movilicen a sus casa desde las 6:00 hasta las 8:00 de la noche, en donde es espera este movimiento de personas por los conciertos.

Trancones en Bogotá Foto: AFP y Distrito

Estas serán las vías y zonas afectadas por los conciertos en Bogotá

Calle 80: la salida que conecta con Siberia será uno de los puntos críticos en materia de movilidad por el Loserville que encabeza Limp Bizkit en el Coliseo MedPlus.

Calle 63: la llega de público al Movistar Arena hará que aumente la movilidad en este punto, en especial sentido occidente-oriente.

NQS: sobre la avenida se espera una gran llegada de público, más de 40.000 personas y el incremento de vehículos será notable, en especial en sentido sur-norte.

Calle 53: en el sector de Galerias, habrá gran afluencia de público, por ende, se espera movilidad lenta en la zona.

Tráfico en la NQS por eventos // Foto: Movistar Arena

Habrá TransMilenio extendido este viernes en Bogotá

Gracias al Orale Wey Fest, TransMilenio anunció rutas especiales en las estaciones de Movistar Arena y El Campín para apoyar el regreso de los miles de fanáticos cuando salgan de sus respectivos eventos.



Estas dos estaciones ofrecerán rutas hacia los portales troncales principales: 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas. No contará con el servicio de alimentador en los portales, pero ayudará a descongestionar las zonas afectadas.

Mujer feliz en TransMilenio Foto: TransMilenio / ImageFx

¿Qué conciertos habrá este 5 de diciembre en Bogotá?

Coliseo MedPlus: noche de rock en el escenario ubicado en la vía Bogotá-Siberia. Limp Bizkit encabeza un festival de rock en donde estarán presentándose también artistas como Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff.

Movistar Arena: Boris Brejcha, un disc-jockey y productor alemán, llega al Corazón de Bogotá para dar un noche llena de música electrónica, el habitual rave en donde llegan los amantes de este movimiento.

Boris Brejcha, un disc-jockey y productor alemán, llega al Corazón de Bogotá para dar un noche llena de música electrónica, el habitual rave en donde llegan los amantes de este movimiento. El Campín: Grupo Firme encabeza el festival más mexicano de la historia de la capital, acompañados de artistas como Gabi Ballesteros o Yeison Jiménez, serán una jornada de corridos, rancheras y popular.