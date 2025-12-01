El Mimoso, uno de los artistas que busca conquistar Bogotá en el Orale Wey Fest

Este 5 y 6 de diciembre, Bogotá será más mexicana que nunca gracias al Orale Wey Fest, un evento que encabeza la famosa banda de Grupo Firme, acompañada de toda una lista de artistas mexicanos de alto calibre para poner al regional y los corridos a vibrar a toda la ciudad.

Entre la lista de artistas que estará se encuentra Luis Antonio López, conocido como El Mimoso, quien llega a tierras colombianas con la ilusión de ganarse un pedazo del corazón del público y como una oportunidad de abrir un nuevo camino en su carrera en un país, que, según él, lleva en el alma.

Para el artista, la presencia constante de figuras mexicanas en escenarios colombianos —como Carin León, Grupo Firme y Grupo Frontera— demuestra que el regional mexicano se ha convertido en un fenómeno que conecta profundamente con el público local.

“El oído de las personas ya tiene una idea de lo que es la música regional mexicana”, aseguró. “Colombia encontró su propio estilo y lo está mezclando muy bien con lo nuestro”, dijo.



Para él no es sorpresa alguna esta fuerte relación musical, pues viene desde años atrás cuando Ana Gabriel, Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Joan Sebastián, entre otros, hacían parte de las grandes emisoras colombianas, incluso, de algunas novelas y películas, por ende, México y Colombia llevan conectadas décadas.

El Mimoso // Foto: Instagram @mimosoyo

El reto de conquistar a Colombia

El cantante también habló de cómo visualiza presentarse en el estadio El Campín, un escenario por donde han pasado artistas globales como Shakira y Coldplay.

“No van a conocer todas mis canciones, pero si recibo un aplauso del público ya me siento bendecido. Ganarte ese aplauso es estar del otro lado (…) Es cálido, entregado, de sangre latina. Venimos a dejar nuestra esencia regional mexicana en un país con el que compartimos muchas similitudes”, expresó.

Publicidad

Confesó su gusto personal por el vallenato, género del cual quisiera aprender mucho más. Esperando también pronto dar con colaboraciones de artistas locales.

“Yo tengo ganas de seguir trayendo mi música, pero uno nunca sabe qué va a pasar. Esa es la magia. Espero que esta sea la primera de muchas visitas”, concluyó.

El Orale Wey Fest

El Campín será mexicano durante dos días, con un cartel liderado por Grupo Firme. El festival traerá a grandes exponentes del regional mexicano.

Publicidad

“En esta primera edición, el público bogotano tendrá el privilegio de disfrutar por primera vez en vivo con un show completo -de más de 3 horas- a Grupo Firme, la banda sensación que ha conquistado millones de corazones en Latinoamérica. Ganadores del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Banda en 2021, los integrantes de Grupo Firme se han consolidado como un fenómeno del género regional. Han batido récords de asistencia en conciertos -reuniendo hasta 280.000 fans en un solo espectáculo en Ciudad de México- y suman éxitos virales que suenan por todo el continente”, indicaron desde la organización.