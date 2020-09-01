En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Trancones Bogotá

Trancones Bogotá

Alcalde Carlos Fernando Galán.
Bogotá

Trancones en Bogotá tendrían un alivio: Galán tomó medidas con la avenida 68

Trancón al norte de Bogotá, en variante Cajicá - Chía
Cundinamarca

Colapso al norte de Bogotá: accidente en variante de Cajicá genera trancón de 5 kilómetros

movilidad en bogotá.jpg
Bogotá

Movilidad colapsada en Bogotá: la insólita situación que causó enorme trancón en el norte

Movilidad hoy en Bogotá 19 de febrero
EN VIVO
Bogotá

Movilidad en Bogotá por marchas hoy 19 de febrero: estado de vías y cierres

Fatal accidente en Suba, Bogotá
Bogotá

Fuerte trancón en el noroccidente de Bogotá por accidente entre moto y camión

Pico y placa solidario: conductores pagarán más en 2026 si su vehículo no cumple este requisito
Bolsillo

Pico y placa solidario: conductores pagarán más en 2026 si su vehículo no cumple este requisito

Movilidad en las salidas de Bogotá este 31 de diciembre
EN VIVO
Bogotá

EN VIVO | Así avanza la movilidad en las principales salidas de Bogotá este 31 de diciembre

Trancón en Soacha
Cundinamarca

Medida aliviaría caos en el corredor Soacha - Bogotá: agilizará trancones de fin de año

Se observa tráfico pesado en una avenida de Bogotá, el 18 de enero de 2024.
Bogotá

Las vías alternas para los trancones de fin de año en Bogotá, según Galán: “Requerimos de recursos”

Bloqueo de recicladores en Bogotá
Bogotá

Recicladores bloquean Bogotá: AutoNorte, NQS, calle 80 y Caracas, afectadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad